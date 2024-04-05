Зырянов: «Зенит» был сильнее «Спартака»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Константин Зырянов поделился мнением о противостоянии с московским «Спартаком» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. В первом матче «красно-белые» на своем поле уступили «сине-бело-голубым» со счетом 1:2.

«Зенит» был сильнее «Спартака». Особенно во втором тайме, когда «Зенит» продемонстрировал всю свою мощь. Надо учитывать, что противостояние состоит из двух матчей. Ещё никто ничего себе не гарантировал», - цитирует Зырянова «Чемпионат».

Ответная встреча противостояния состоится на стадионе в Санкт-Петербурге через две недели.

В Премьер-лиге «Зенит» занимает первое место, а «Спартак» находится на шестой строчке.