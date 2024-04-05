Бальбуэна высказался о шансах «Динамо» выиграть Кубок России

Защитник и капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался о шансах столичного клуба выиграть Кубок России в нынешнем сезоне.
«Многие вещи можно выиграть. Мы очень много работаем для этого, у нас очень хорошая команда. Нам надо продолжать в том же духе», - приводит слова Бальбуэны «Матч ТВ».
Напомним, что игрок сборной Парагвая стал автором победного мяча в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России против «СКА-Хабаровска» (2:1).
В следующей встрече подопечные Марцела Лички на выезде сыграют против «Оренбурга». Игра пройдёт 16-18 апреля. Точная дата будет объявлена позже.
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