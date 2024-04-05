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Кубок России

Бальбуэна высказался о шансах «Динамо» выиграть Кубок России

05 Апреля 2024 • 10:40 Комментировать

Защитник и капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался о шансах столичного клуба выиграть Кубок России в нынешнем сезоне.

«Многие вещи можно выиграть. Мы очень много работаем для этого, у нас очень хорошая команда. Нам надо продолжать в том же духе», - приводит слова Бальбуэны «Матч ТВ».

Напомним, что игрок сборной Парагвая стал автором победного мяча в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России против «СКА-Хабаровска» (2:1).

В следующей встрече подопечные Марцела Лички на выезде сыграют против «Оренбурга». Игра пройдёт 16-18 апреля. Точная дата будет объявлена позже. 

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Динамо Москва Фабиан Бальбуэна
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