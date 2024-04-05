Президент «Урала» высказал мнение о жеребьёвке Кубка России

Григорий Иванов, который является президентом екатеринбургского «Урала», поделился мнением о жеребьевке первого этапа ½ финала Пути регионов Кубка России.
«Ростов» - наши друзья. Рады соперничать с ними. На поле будем соперниками. Чем чаще мы встречаемся с командой Карпина и руководством «Ростова», тем больше нам это нравится», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».
Напомним, что поединки первого раунда полуфинальной стадии состоятся 16-18 апреля.
В чемпионате России «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице, а «Ростов» находится на девятой позиции.
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