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Кубок России

Онопко отреагировал на результат жеребьёвки Кубка России

05 Апреля 2024 • 08:02 Комментировать

Член тренерского штаба «Ростова» Виктор Онопко поделился мнением о жеребьевке первого этапа ½ финала Пути регионов Кубка России. В соперники «жёлто-синим» достался екатеринбургский «Урал».

«Мы знаем «Урал», я хорошо знаю Виктора Михайловича Ганчаренко, понимаем, как они готовятся», - приводит слова специалист телеканал «Матч ТВ».

Стоит напомнить, что в прошлом розыгрыше турнира команды пересеклись на стадии ¼ финала. Тогда сильнее оказался клуб из Екатеринбурга.

В чемпионате России «Ростов» занимает девятое место, а «Урал» располагается на 13-й позиции.

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