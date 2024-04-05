Онопко отреагировал на результат жеребьёвки Кубка России

Член тренерского штаба «Ростова» Виктор Онопко поделился мнением о жеребьевке первого этапа ½ финала Пути регионов Кубка России. В соперники «жёлто-синим» достался екатеринбургский «Урал».

«Мы знаем «Урал», я хорошо знаю Виктора Михайловича Ганчаренко, понимаем, как они готовятся», - приводит слова специалист телеканал «Матч ТВ».

Стоит напомнить, что в прошлом розыгрыше турнира команды пересеклись на стадии ¼ финала. Тогда сильнее оказался клуб из Екатеринбурга.

В чемпионате России «Ростов» занимает девятое место, а «Урал» располагается на 13-й позиции.