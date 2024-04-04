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Кубок России

Игнатьев рассказал, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Зенит» в Кубке России

04 Апреля 2024 • 23:17 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
16.04 19:00

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

Вторая встреча между коллективами запланирована 17 апреля. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«Прежде всего, «Спартак» может перевернуть противостояние за счет того, как «Зенит» отнесётся к данной игре. Если игроки «Зенита» выйдут с мыслями о том, что 3 апреля уже состоялся матч в Москве и они там добились победы, то «Спартак» перевернёт ситуацию в свою пользу», — приводит слова специалиста издание «Газета.Ru».

Также тренер добавил, что если петербуржцы выйдут на поле с должным настроем, то у москвичей будет мало шансов на победу.

Напомним, что в Москве матч завершился со счётом 2:1 в пользу «сине-бело-голубых». В составе победителей дубль оформил бразильский форвард Педро, а «красно-белые» ответили забитым мячом в исполнении костариканского нападающего Манфреда Угальде.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Кубок России Борис Игнатьев ещё теги

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ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
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