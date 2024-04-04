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Кубок России

«Ахмат» объявил об отставке Ромащенко официально

04 Апреля 2024 • 23:05 Комментировать
Ахмат
0:1
Оренбург

Мирослав Ромащенко покинул пост главного тренера «Ахмата». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Грозного.

Ромащенко принял решение оставить занимаемый пост после вылета из Кубка России. Грозненцы в матче 1/4 финала на своём поле уступили «Оренбургу» и завершили своё выступление в турнире.

«Ахмат» поблагодарил 50-летнего специалиста за проделанную работу и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

Ромащенко возглавлял «Ахмат» с лета 2023 года. Грозненцы под его руководством одержали семь побед и потерпели 11 поражений, пять раз команда сыграла вничью.

 
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Евро-Футбол.Ру,
Мирослав Ромащенко Ахмат

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