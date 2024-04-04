Известны пары полуфиналистов Пути регионов Кубка России

Стали известны полуфинальные пары Пути регионов текущего розыгрыша Кубка России. Они выглядят следующим образом:

«Оренбург» - «Динамо»

«Урал» - «Ростов»

Матчи пройдут 16-18 апреля. Победители пар выйдут в следующий этап Пути регионов, где сыграют с проигравшими в парах Пути РПЛ – «Спартаком»/«Зенитом» или ЦСКА/«Балтикой». На неделе в рамках пар Пути РПЛ были проведены первые матчи.

Напомним, что вечером 4 апреля состоялся последний матч Пути регионов на стадии четвертьфинала, в котором «Оренбург» выбил из турнира в гостях грозненский «Ахмат». Больше подробностей об этом поединке – в нашем ревью.