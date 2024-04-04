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Ромащенко: «Победа нам нужна была во всех смыслах»

04 Апреля 2024 • 22:02 Комментировать
Ахмат
0:1
Оренбург
окончен

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- Сожалеем, что не удалось сегодня одержать победу. Она нам нужна была во всех смыслах, и в психологическом плане, и в плане того, что если брать чемпионат страны, мы уступили в предыдущем матче с «Рубином», поэтому хотели реабилитироваться перед болельщиками, перед самими собой. Соответственно сожалеем, что так получилось, что не смогли добиться результата. Поэтому комментировать, наверное, сейчас нужно будет какие-то другие слова подбирать, комментировать происходящее, наверное, сейчас нет смысла, потому что, к сожалению, мы как бы остаемся ни с чем, а соперника поздравим с победой. Это все, что я могу сказать по игре.

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Евро-Футбол.Ру,
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