Деограсия: «Надеемся, что эта победа нам поможет в матче с «Рубином»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- Я очень рад проделанной работой нашей команды. У нас было очень много моментов, мы создавали моменты. Когда атаковал соперник, наша команда смогла выстоять, поэтому да, наша команда очень хорошо отработала.

- Видно было, что иногда в некоторых моментах не хватало хладнокровия. В этом плане эта победа психологически где-то раскрепостит игроков?

- Да, сегодня наша команда провела лучший отрезок. До этого не хватало побед в чемпионате. Возможно, как вы сказали, команда была в состоянии напряженном. Надеемся, что эта победа нам поможет в матче с «Рубином».