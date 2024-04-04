Марин: «Сложный матч, но всё получилось, забрали победу»

Лучший футболист встречи «Ахмат» - «Оренбург» Джимми Марин поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Слава богу, удалось победить, сложный матч, но всё получилось, забрали победу.

- Сегодня особенно в начале обоих таймов ваша команда очень агрессивно действовала, хотя здесь обычно бывает по-другому. Гости чуть больше от обороны играют в дебюте. Была ли это установка изначальная, или же ситуативно так получилось?

- Задумка была такая не прессинговать высоко, чтобы мы ждали соперника и встречали чуть ниже, а затем после отбора быстро атаковать. К счастью, всё это удалось. Получилось забрать победу.

- Когда вас заменили, я заметил, что вы были раздосадованы. Вы были недовольны своей игрой, тем, что не удалось забить, или же вас рано заменили?

- Немного был раздосадован из-за того, что из-за защитника не удалось забить гол. Плюс да, хотелось поиграть чуть больше.