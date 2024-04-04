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Кубок России

Выбил своих: Автогол в концовке помог «Оренбургу» в гостях пройти «Ахмат»

04 Апреля 2024 • 21:24 Комментировать
Ахмат
0:1
Оренбург
окончен

«Ахмат» и «Оренбург» были нацелены на продолжение борьбы в турнире и до конца матча пытались вырвать победу. Когда казалось, что всё решит серия пенальти, Шатара поразил собственные ворота и выбил грозненцев.

Протокол игры  
Ахмат0:1Оренбург
Опарин МихаилШатара МилошЧеликович ЯсминЛоват ЛукасУциев РизванБериша БернардКамило РейжерсКамилов ВладиславШвец АнтонКовачев СветославКонате Мохамед II
Запасные: Тимофеев АртёмМацуев МинкаилАгаларов ГамидИбишев Турпал-АлиСадулаев ЛечиИльин ВладимирГандри НадерСемёнов АндрейОлейников ИванТодорович ДаркоБогосавац МирославШелия Гиорги
Ходанович АндрейБашич ИванМалых АндрейГойкович РенатоПрохин ДанилаТитков НиколайСидоров Максим IГюрлюк ЭмирджанКуэро ДжастинГорбани МохаммадМарин Джимми
Запасные: Сиваков МихаилКеняйкин АлексейСтолбов СеменМихайлов ЯрославАдамов АрсенОбухов ВладимирТомпсон Хорди
04 апреля. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).

В четверг определялся последний участника первого этапа полуфиналов в Пути регионов Кубка России. В гости к «Ахмату» приехал «Оренбург». Стоит отметить, что на предыдущей стадии грозненцы обыграли «Волгарь», а уральцы вылетели из Пути РПЛ, уступив «Спартаку».

Обе команды старались на первых минутах быть активными в атаке и обменивались подходами к чужим воротам. Правда, ничего опасного в дебюте поединка не удалось создать ни тем, ни другим. Первый острый момент случился минуте на семнадцатой, когда Ловат пробил в дальний угол так, что мяч по ходу полета вилял. В итоге Ходанович поздно среагировал, но футбольный снаряд прошёл рядом со штангой. После ответной атаки гостей мяч уже летел в угол, но Опарин ворота спас.

После этого обмена полушансами игра продолжала идти на встречных курсах. Однако подходы всё также не были острыми. Минут за десять до перерыва Горбани решился на дальний удар, но Опарин был к этому готов и парировал этот выстрел. В самом конце первого тайма Сидоров с линии штрафной пробил в дальний угол, но вратарь хозяев в красивом прыжке вновь спас ворота. В итоге на перерыв команды ушли с нулями на табло.

В начале второго тайма игра продолжалась на встречных курсах, обе команды явно пытались забить. По итогам часа игры Ковачев нанёс сильный удар после передачи Камилова, но попал в перекладину. Ходанович в этом эпизоде ворота уже никак спасти не мог бы. Уральцы на это ответили рядом перестановок, обновив состав на поле и создали свой супермомент. Куэро навесил, Марин пробил, его партнер подставлял ногу, чтобы переправить мяч в цель, но Челикович сумел среагировать и спасти ворота.

В конце основного времени грозненцы придавили соперника к воротам, и после ошибки Ходановича забивать мог Агаларов, но своей возможностью не воспользовался. В целом же игра катилась к серии пенальти, но случилась неожиданная развязка. Михайлов сделал разрезающий пас на Гюрлюка, тот отдал Сидорову, который навешивал вдоль ворот, но Шатара срезал мяч в собственные ворота.

Таким образом, в следующую стадию пробился «Оренбург», который вскоре узнает своего соперника. Для «Ахмата» же Кубок России завершён. Так или иначе, теперь обе команды думают о матчах Премьер-лиги. В ближайшем туре «Ахмат» также дома сыграет с «Локомотивом», который в среду вылетел из Кубка России. «Оренбург» же примет «Рубин», который из второго по значимости турнира стран вылетел ещё осенью, так что на этой неделе отдыхал.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
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