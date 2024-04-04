Деограсия - о составе: «11 изменений - наоборот, нам эта игра очень важна»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- Что касается погоды, она очень хорошая, как в Испании. Очень тепло, город очень красивый, очень чистый, мне всё очень понравилось. Что касается стадиона и поля, поле в хороших условиях. Сейчас постараемся эту игру выиграть и пройти дальше.

- Вы говорите, что хотите выиграть, но смотря на состав и тех игроков, что в запасе, кажется, что где-то «Оренбург» пренебрегает Кубком ради чемпионата. Так это или нет?

- Нет, наоборот, для нас эта игра очень важна. Если вы посмотрите, с кем мы приехали, у нас шесть игроков, которые всегда вызываются в сборные своих стран. Это говорит о том, что у нас очень хороший уровень игроков, которые сюда приехали. Возможно, у них нет столько шансов играть в матчах РПЛ, но это значит из-за чего-то. Вот у них будет возможность доказать и показать в матчах Кубка.