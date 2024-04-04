Ромащенко: «11 перестановок у «Оренбурга» удивления не вызвали»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Оренбургом».

- Сейчас месяц Рамадан. Многие футболисты в «Ахмате» соблюдают пост. Насколько тяжело в этих условиях вам готовиться к играм? Подкорректировать приходилось как-то тренировочный процесс?

- Безусловно, мы учитываем эту ситуацию. В каких-то моментах мы тренировочную работу делаем в утренние часы, потому что это очень важно для восстановления. В каких-то именно уже вечером.

- Сегодня важная игра. Сейчас насколько психологически было сложно или нет после таких неудачных игр с «Динамо» в чемпионате, с «Рубином» настроить команду на не самого статусного соперника, но в то же время не самого удобного?

- Давайте отойдем от игр чемпионата страны, потому что все-таки сейчас у нас Кубок. Нацеливались и готовились психологически и ментально именно с учетом того, что это кубковый матч. Отталкиваемся сегодня только от него, настрой, я убежден, сегодня будет соответствующий.

- У «Оренбурга» сразу 11 замен по сравнению с предыдущим матчем. Добавило ли это сложности в подготовке?

- По большому счету, нет, потому что мы должны решить свои задачи. При подготовке к этому матчу мы плюс-минус понимали, что «Оренбург», скорее всего, будет играть практически тем же составом, который был и в предыдущем матче на Кубок с московским «Спартаком». Поэтому это достаточно легко читалось. Это удивления не вызвало, но самое главное, мы при подготовке к этому матчу с парнями отталкивались от себя.