Титов оценил игру Педро в матче со «Спартаком»: «Маленький вундеркинд»

Экс-хавбек «Спартака» Егор Титов поделился мнением о форварде «Зенита» Педро, ярко проявившего себя в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России с московской командой.

Напомним, что встреча между коллективами завершилась со счётом 2:1 в пользу петербургского клуба, в составе которого дубль оформил бразилец Педро. «Красно-белые» ответили забитым мячом в исполнении костариканца Манфреда Угальде.

«Этот маленький вундеркинд забил два великолепных мяча. Не знаю, рискнул бы на его месте пробить кто-то другой. Педро решился. И у него из трёх ударов — два гола и штанга. Это ещё раз говорит о том, что к нам приехал интересный футболист», — приводит слова прославленного игрока издание «Чемпионат».

Добавим, что ответная игра запланирована на 17 апреля. Матч состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».