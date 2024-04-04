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Кубок России

Титов оценил игру Педро в матче со «Спартаком»: «Маленький вундеркинд»

04 Апреля 2024 • 18:51 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
16.04 19:00

Экс-хавбек «Спартака» Егор Титов поделился мнением о форварде «Зенита» Педро, ярко проявившего себя в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России с московской командой.

Напомним, что встреча между коллективами завершилась со счётом 2:1 в пользу петербургского клуба, в составе которого дубль оформил бразилец Педро. «Красно-белые» ответили забитым мячом в исполнении костариканца Манфреда Угальде.

«Этот маленький вундеркинд забил два великолепных мяча. Не знаю, рискнул бы на его месте пробить кто-то другой. Педро решился. И у него из трёх ударов — два гола и штанга. Это ещё раз говорит о том, что к нам приехал интересный футболист», — приводит слова прославленного игрока издание «Чемпионат».

Добавим, что ответная игра запланирована на 17 апреля. Матч состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».


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