«Грязные тряпки стирают дома». Рианчо — о критике Абаскаля в адрес игроков «Спартака»

Экс-наставник московского «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал решение главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля подвергнуть критике своих подопечных после первого матча полуфинала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом».

Напомним, что встреча между командами завершилась со счётом 2:1 в пользу петербургского клуба, в составе которого дубль оформил бразилец Педро. «Красно-белые» ответили забитым мячом в исполнении костариканца Манфреда Угальде.

«Тренер может говорить своим игрокам все, что он думает, если у него есть для этого причины. В Испании говорят: «Грязные тряпки стирают дома». Я за это! Я считаю, что критиковать своих игроков следует лично, оставляя внешнюю критику болельщикам или прессе», — приводит слова испанского специалиста издание «СЭ».

Добавим, что ответная игра запланирована на 17 апреля. Матч состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».