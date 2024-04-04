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Кубок России

«Грязные тряпки стирают дома». Рианчо — о критике Абаскаля в адрес игроков «Спартака»

04 Апреля 2024 • 18:07 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
16.04 19:00

Экс-наставник московского «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал решение главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля подвергнуть критике своих подопечных после первого матча полуфинала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом».

Напомним, что встреча между командами завершилась со счётом 2:1 в пользу петербургского клуба, в составе которого дубль оформил бразилец Педро. «Красно-белые» ответили забитым мячом в исполнении костариканца Манфреда Угальде.

«Тренер может говорить своим игрокам все, что он думает, если у него есть для этого причины. В Испании говорят: «Грязные тряпки стирают дома». Я за это! Я считаю, что критиковать своих игроков следует лично, оставляя внешнюю критику болельщикам или прессе», — приводит слова испанского специалиста издание «СЭ».

Добавим, что ответная игра запланирована на 17 апреля. Матч состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Кубок России Рауль Рианчо Гильермо Абаскаль ещё теги

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