«Спартак» обратился к болельщикам после поражения «Зениту»

Пресс-служба московского «Спартака» обратилась к болельщикам после вчерашнего поражения от петербургского «Зенита» в первом матче ½ финала Пути РПЛ Кубка России. «Красно-белые» уступили на своем поле со счетом 1:2.

«Спасибо всем, кто поддерживал «Спартак» вчера на трибунах стадиона и у экранов», - говорится в публикации столичного клуба.

Ответный поединок состоится на стадионе в Санкт-Петербурге через две недели.

В чемпионате России «Спартак» с 32 очками занимает шестое место. В ближайшем поединке подопечные Гильермо Абаскаля встретятся со столичным «Динамо» на выезде.