Бубнов назвал игрока «Зенита», который не уступает Малкому по таланту

Бывший футболист сборной СССР, а ныне эксперт Александр Бубнов оценил потенциал нападающего петербургского «Зенита» Педро.
«У 18-летнего парня отлично поставлен удар. По уровню таланта Педро не уступает тому же Малкому. У него есть все, чтобы стать высококлассным футболистом: скорость, дриблинг, удар», - цитирует Бубнова Sportbox.
Напомним, что вчера, 3 апреля, «Зенит» провел первый полуфинальный матч Пути РПЛ Кубка России против московского «Спартака». Подопечные Сергея Семака одержали волевую победу со счетом 2:1. Оба гола в составе «сине-бело-голубых» забил бразилец Педро.
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