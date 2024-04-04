Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Зенита» над «Спартаком» (2:1) в матче Кубка России.

- Педро – главное юное дарование РПЛ?

- Ему надо стабильно показать себя на длительном отрезке. Чтобы мы поняли, что это был не единичный случай, а настоящее мастерство. Но вчера он показал футбол на уровне высоких категорий, тут нет сомнений. «Зенит» хорошо работает с трансферами, в команду попадают сильные футболисты, которые могут давать результат.

- Неужели «Зенит» сейчас во всем превосходит «Спартак»?

- Да, превосходит без сомнений. Когда заканчивается первый круг, наступает длительная зимняя пауза. В этот зимний период иностранные тренеры часто допускают ошибки в подготовке, потому что они никогда не сталкивались с такими долгими сроками подготовки. А Семак хорошо знает наши условия. И в этом он превосходит иностранцев.