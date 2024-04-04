Ещенко назвал игрока, которого «Зенит» может продать дороже 60 миллионов евро

Экс-защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о 18-летнем форварде петербургского «Зенита» Педро. Бразильский нападающий забил два мяча во вчерашнем кубковом матче с «красно-белыми».
«Он уже так играет во взрослый футбол: умно и не жадничает. Посмотрите, как он назад бежит и отрабатывает. Хотя бразильцы любят бегать только вперёд. Его тоже смогут продать за 60 млн? Если не больше», - передает слова Ещенко «Чемпионат».
Напомним, что «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счетом 2:1. Ответный поединок между клубами состоится на «Газпром Арене» 17 апреля.
Бан пользователя