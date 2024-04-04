Бушманов оценил шансы «Спартака» пройти «Зенит» в Кубке России

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о вчерашнем матче «красно-белых» против петербургского «Зенита» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

«Теперь преимущество у «Зенита», потому что обыграли «Спартак» в гостях, а впереди матч дома. «Спартаку» будет непросто перевернуть ход этого противостояния», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

Ответный матч состоится в Санкт-Петербурге 17 апреля.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги «Зенит» располагается на первой позиции. Что касается «Спартака», то подопечные Гильермо Абаскаля находятся на шестом месте.