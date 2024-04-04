Черчесов назвал переломный момент в матче «Спартака» и «Зенита»

«Еще на стадионе я сказал, что что‑то должно произойти, чтобы «Зенит» проснулся. И вот, как только пропустили гол, «Зенит» начал потихоньку превращаться в тот «Зенит», который мы знаем», - передает слова специалиста телеканал «Матч ТВ».