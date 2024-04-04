Черчесов назвал переломный момент в матче «Спартака» и «Зенита»

Бывший главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о вчерашнем кубковом матче между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» (1:2).
«Еще на стадионе я сказал, что что‑то должно произойти, чтобы «Зенит» проснулся. И вот, как только пропустили гол, «Зенит» начал потихоньку превращаться в тот «Зенит», который мы знаем», - передает слова специалиста телеканал «Матч ТВ».
Ответный поединок ½ финала Пути РПЛ Кубка России состоится в Санкт-Петербурге через две недели.
В чемпионате страны «Зенит» лидирует в турнирной таблице, а «Спартак» занимает шестое место.
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