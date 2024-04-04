Нападающий «Зенита» Иван Сергеев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о кубковой победе над «Спартаком» (2:1).
- Была ли задача, обеспечить прохождение в следующий раунд уже в первой игре со «Спартаком»?
- У нас была одна задача - победить. Противостояние состоит из двух встреч, и мы будем настраиваться на ответную, чтобы сыграть так, как во втором тайме. С такими же эмоциями.
- В отсутствие Промеса, кто сейчас самый опасный игрок «Спартака»?
- Не знаю. Спросите у них.
- «Спартак» в трех весенних турах чемпионата России не забил ни одного мяча. Вас это удивляет? Все-таки красно-белые всегда считались атакующей командой.
- Я за ними не слежу, потому что являюсь футболистом «Зенита» и сосредоточен только на своей команде.
- Вас напрягает, что «Зенит» никак не может в чемпионе оторваться от преследователей в чемпионате?
- Нет, абсолютно не напрягает. Предстоит сыграть еще девять туров и вся борьба впереди.
- Основным конкурентом «Зенита» кого считаете?
- Все команды.
- В чемпионате России «Зенит» неожиданно для многих теряет очки, как в матче с «Крыльями Советов». С чем это связано?
- Все теряют очки, и «Зенит», и другие клубы. Мы не обращаем на это внимание и делаем свою работу.
Елена Григорьевская
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