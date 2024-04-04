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Кубок России

Сергеев рассказал, была ли задача обеспечить выход в следующий раунд Кубка в первой игре со «Спартаком» эксклюзив

04 Апреля 2024 • 10:17 Комментировать

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о кубковой победе над «Спартаком» (2:1).

- Была ли задача, обеспечить прохождение в следующий раунд уже в первой игре со «Спартаком»?

- У нас была одна задача - победить. Противостояние состоит из двух встреч, и мы будем настраиваться на ответную, чтобы сыграть так, как во втором тайме. С такими же эмоциями.

- В отсутствие Промеса, кто сейчас самый опасный игрок «Спартака»?

- Не знаю. Спросите у них.

- «Спартак» в трех весенних турах чемпионата России не забил ни одного мяча. Вас это удивляет? Все-таки красно-белые всегда считались атакующей командой.

- Я за ними не слежу, потому что являюсь футболистом «Зенита» и сосредоточен только на своей команде.

- Вас напрягает, что «Зенит» никак не может в чемпионе оторваться от преследователей в чемпионате?

- Нет, абсолютно не напрягает. Предстоит сыграть еще девять туров и вся борьба впереди.

- Основным конкурентом «Зенита» кого считаете?

- Все команды.

- В чемпионате России «Зенит» неожиданно для многих теряет очки, как в матче с «Крыльями Советов». С чем это связано?

- Все теряют очки, и «Зенит», и другие клубы. Мы не обращаем на это внимание и делаем свою работу.

Елена Григорьевская

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