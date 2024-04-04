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Даниил Денисов рассказал почему «Спартак» уступил «Зениту» во втором тайме эксклюзив

04 Апреля 2024 • 09:55 Комментировать

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о поражении от «Зенита» (1:2) в кубковом матче.

- В первом тайме игра складывалась для «Спартака» хорошо. Что потом пошло не так?

- Пропустили первый гол. Во втором тайме мы немного подсели и прессинг уже не так хорошо получался. В этих аспектах нам где-то не хватало агрессии, слаженности действий. Наверное, в этом были проблемы.

- «Спартак» три матча не забивал, но с «Зенитом» удалось это сделать. Теперь будет психологически полегче?

- Если бы забили еще и не пропустили, конечно, это были бы плюсы. Но на сегодняшний день мы проиграли матч.

- Перед игрой держали в голове недавнюю ничью в Питере?

- Когда мы готовимся к матчам, то смотрим все предыдущие игры соперника. И тот матч тоже смотрели.

- Кто сейчас в «Зените» самый опасный игрок?

- Трудно ответить на этот вопрос. У питерцев много качественных футболистов.

- Можно ли сказать, что на исход матча повлияли замены у «Зенита»?

- Думаю, что они усилили игру соперника.

Елена Григорьевская

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