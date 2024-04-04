Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о кубковой победе над «Спартаком» (2:1).

- «Зенит» уже обеспечил себе выход в следующую стадию Кубка России, учитывая, что ответный матч будет в Питере?

- Будет сложно. Это футбол. Здесь все возможно.

- Кто в составе «Спартака» был самым опасным?

- Мне Пруцев нравится. В целом первые 15-20 минут «Спартак» играл хорошо, а потом немного подсел. Точнее, мы переломили игру. Если бы «Спартак» так играл на протяжении всего матча, выдержал бы такой темп, можно было бы сказать, что игра была целостная. А так судить по двадцати первым минутам тяжело.

- Почему «Зенит» не с первых минут включился в игру, и ее пришлось переламывать?

- Потому что у нас в составе вышли ребята, у которых мало практики. Это тонус. Тяжело было выходить из-под прессинга. Поэтому получился такой сумбур.

Елена Григорьевская