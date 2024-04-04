Михаил Кержаков высказался о матче со «Спартаком»

Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением о вчерашнем поединке против московского «Спартака» в Кубке России. «Сине-бело-голубые» одержали волевую победу на выезде со счетом 2:1.

«Как быстрый гол в наши ворота повлиял на план на игру? В первом тайме плохо сыграли, зачастую не удавалось выйти из-под прессинга. От ворот чувствовал, что дело пахнет керосином», - высказался Кержаков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Следующий матч «Зенит» проведет на домашнем стадионе против калининградской «Балтики». Встреча состоится в воскресенье, 7 апреля. По итогам 21 тура питерцы лидируют в РПЛ.