Гришин отреагировал на победу ЦСКА в матче с «Балтикой»

Александр Гришин, который является тренером академии московского ЦСКА, высказался о победе «армейцев» над калининградской «Балтикой» (1:0) в первом матче ½ финала Пути РПЛ Кубка России.

«ЦСКА забил отличный мяч, но у «Балтики» возникало много моментов. Здорово выручал Тороп. Если резюмировать, то победа ЦСКА досталась тяжело, но мы получили важное преимущество», - цитирует специалиста Metaratings.ru.

Ответный поединок между командами пройдет через две недели.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место, а «Балтика» находится на 15-й строчке.