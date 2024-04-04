Зобнин оценил шансы «Спартака» в ответном матче с «Зенитом»

Хавбек столичного «Спартака» Роман Зобнин пообщался с журналистами после первого матча ½ финала Пути РПЛ Кубка России против петербургского «Зенита». «Красно-белые» проиграли у себя дома со счетом 1:2.

«У нас был хороший первый тайм. Контролировали мяч и создавали моменты, удалось забить. Есть ли шансы на выезде? Они всегда есть. Но впереди у нас матч с «Динамо», думаем об этой игре», - приводятся слова полузащитника на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что ответный поединок «Зенита» и «Спартака» состоится на стадионе в Санкт-Петербурге 17 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.