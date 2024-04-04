Мостовой объяснил, за счёт чего «Зенит» победил «Спартак»

«Зенит» провел безобразный первый тайм. На 30-й минуте было понятно и мне, и Семаку - что нужно выпускать футболистов, которые могут перевернуть эту игру. Они вышли, и все встало на свои места», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».