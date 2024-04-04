Мостовой объяснил, за счёт чего «Зенит» победил «Спартак»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о первом матче ½ финала Пути РПЛ Кубка России между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» (1:2).
«Зенит» провел безобразный первый тайм. На 30-й минуте было понятно и мне, и Семаку - что нужно выпускать футболистов, которые могут перевернуть эту игру. Они вышли, и все встало на свои места», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».
Напомним, что ответный поединок состоится в Санкт-Петербурге 17 апреля.
В чемпионате России «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, а «Зенит» находится на первой строчке.
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