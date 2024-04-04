В «Спартаке» отреагировали на поражение от «Зенита»

Гендиректор столичного «Спартака» Олег Малышев высказался о поражении от петербургского «Зенита» в первом матче ½ финала Пути РПЛ Кубка России. «Красно-белые» уступили на своем поле со счетом 1:2.

«К сожалению, проиграли. Игра забывается, а результат остается. Но сегодня, по крайней мере, по первому тайму, игра была достаточно приличной. Видно было и самоотдачу, и тренерскую мысль», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ответная встреча противостояния состоится 17 апреля на стадионе в Санкт-Петербурге. Победитель этой пары станет финалистом Пути РПЛ.