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Кубок России

В «Спартаке» отреагировали на поражение от «Зенита»

04 Апреля 2024 • 07:23 Комментировать

Гендиректор столичного «Спартака» Олег Малышев высказался о поражении от петербургского «Зенита» в первом матче ½ финала Пути РПЛ Кубка России. «Красно-белые» уступили на своем поле со счетом 1:2.

«К сожалению, проиграли. Игра забывается, а результат остается. Но сегодня, по крайней мере, по первому тайму, игра была достаточно приличной. Видно было и самоотдачу, и тренерскую мысль», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ответная встреча противостояния состоится 17 апреля на стадионе в Санкт-Петербурге. Победитель этой пары станет финалистом Пути РПЛ.

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