Губерниев призвал не спешить с отставкой Галактионова: «Не надо пороть горячку»

Популярный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о возможной отставке российского специалиста Михаила Галактионова после вылета «Локомотива» из Кубка страны. Москвичи уступили екатеринбургскому «Уралу» со счётом 0:1.

«Горячку пороть не надо. Юрий Нагорных мудрый руководитель, он разберется. Команда лихорадит, безусловно, но удар надо держать. Галактионов тоже хороший тренер, мне кажется, ему надо немного выдохнуть, в этом я согласен с Нагорных», — приводит слова журналиста издание «СЭ».

Ранее приводилась информация, что Михаил Галактионов пока останется на тренерском мостике «Локомотива». Решение по его будущему будет приниматься по итогам сезона 2023/2024.

Добавим, что в чемпионате России «железнодорожники» находятся на пятой позиции турнирной таблицы. Коллектив Михаила Галактионова заработал 33 балла.

В следующем туре «красно-зелёные» отправятся в гости к грозненскому «Ахмату». Встреча состоится 7 апреля.