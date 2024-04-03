Давила — о забитом мяче ударом через себя: «В чилийском стиле»

Форвард ЦСКА Виктор Давила оценил свой забитый мяч ударом через в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России с калининградской «Балтикой».

«Я забивал красивые голы, но этот поставлю номером один в своём рейтинге. Когда ты играешь нападающим, то должен принять решение в доли секунды, у тебя просто нет времени. Забил в чилийском стиле», — цитирует нападающего «Матч ТВ».

Напомним, что встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу московского клуба. Гол Давилы оказался единственным во встрече.

Ответная игра между коллективами состоится 16 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.