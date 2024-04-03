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Федотов: «Наверное, нам где-то повезло»

03 Апреля 2024 • 21:02 Комментировать (1)
Балтика
0:1
ЦСКА Москва

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Балтикой».

- Вы сделали минимум замен в сегодняшнем матче. Получается, всё шло по сценарию, не нужно было ничего менять?

- В такую игру сложно попасть. То, что мы сделали замены по позициям, были небольшие повреждения, даже просто, чтобы не усугубить. Поэтому просто сделали столько замен, хотя планировали еще. Но поступили именно таким образом.

- Первый и второй тайм в сегодняшнем матче ваша команда выглядела немного по-разному. С этим можно согласиться?

- По-разному. Первый тайм, наверное, реализация… И во втором тайме мы создали предостаточно, не доиграли такие эпизоды, там где-то и вратарь выручил, и потом, когда мы не реализовали свои моменты и подходы отличные, естественно, потом в концовке соперник уже большими силами ожесточенно шел на штурм. Наверное, нам где-то повезло. Было очень горячо.

- Пришлось после 70-й минуты немного понервничать? Перекладина, штанга, были моменты у «Балтики».

- Здесь да, слава богу, сегодня эти субстанции были за нас. Неприятный рикошет, когда Козлов вышел один на один, нас спасла штанга. Тем не менее, еще раз говорю, что надо доигрывать свои моменты, и тогда ситуация на поле будет боле спокойная. Мы говорим о том, что это Кубок, это другой накал страстей в плане того, что всегда идет очень напряженная борьба до последних секунд. Тем более матч состоит из двух поединков. Так что еще ничего не закончилось. Очень добротная команда, которой еще предстоит решать свои задачи. Теперь уже у нас дома, думаю, будет не менее интересный поединок.

- Как минимум вы довольны результатом и, возможно, содержанием?

- Есть еще над чем работать. Эти паузы на сборные немного вносят сумятицу. Мы только приходим к общему знаменателю, и тут люди появляются в разном состоянии. У одних больше игровой практики, одни приезжают полностью выжатые. Приходится вот таким образом потом всё склеивать. Это отнимает немножко времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов

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03 Апреля 2024 в 21:20
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Балтикой».
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