Игнашевич: «Удачи, конечно, нам не хватило, могли забить ЦСКА не один мяч»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с ЦСКА.

- Команда билась, как львы, с отличной самоотдачей. Что можете в адрес своих ребят сказать по горячим следам?

- Удачи, конечно, нам не хватило. Могли сегодня забить не один мяч. И ЦСКА мог увеличить счет. Интересная, наверное, для болельщиков была игра. Наверное, нам сегодня чуть-чуть не повезло.

- Фернандес, Козлов, Пряхин игру оживили. Согласитесь?

- Да, такой был план. Дали им по 45 минут. Сил хватало и у тех ребят, которые и в первом тайме играли, и во втором.

- Штанга Козлова - нехватка мастерства или удачи?

- Это, конечно, всё вместе. Это всегда совокупность факторов, молодость, опыт и поле быстрое. Он все-таки вышел во втором тайме. Удача, наверное, тоже.

- Что огорчило, а что все-таки максимально порадовало в игре своих ребят?

- Огорчил, конечно, счет. Тем не менее, это первый тайм. Второй тайм - в Москве. А порадовало? Неплохо в целом мы выглядим. Еще не порадовало, конечно, повреждение Гедеона Гузины, посмотрим, насколько оно серьезное, как будем дальше. Порадовало то, что ребята получили по 45 минут перед матчем чемпионата. В хорошем тонусе подойдем к игре с «Зенитом».