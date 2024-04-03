Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

ЦСКА опять провалил концовку, но «Балтика» простила «родной» клуб Сергея Игнашевича

03 Апреля 2024 • 20:11 Комментировать
Балтика
0:1
ЦСКА Москва

«Балтика» и ЦСКА сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч плей-офф Пути РПЛ состоялся 3 апреля на стадионе «Ростех Арена».

Протокол игры  
Балтика0:1ЦСКА Москва
  39'Давила Виктор (0:1)
Латышонок ЕвгенийАндраде Кевин  59'Жиров АлександрЛуна Диего  45'Ковалёв Юрий 46' (Фернандес Роберто ( 46') Капленко Кирилл 82' (Аванесян Тигран ( 82') Бистрович Кристиян 46' (Козлов Данила Сергеевич ( 46') Рыбчинский ДмитрийЛисакович Виталий 66' (Пряхин Сергей ( 66') Фернандес Алекс IIГузина Гедеон 23' (Энрикес Анхело ( 23')
Запасные: Бориско МаксимОсипов АлександрМаляров КириллЛазарев ВадимКузьмин МаксимКоновалов ИгорьРадмановац Никола
Тороп ВладиславДивеев ИгорьВиллиан РошаМойзес МоураАгапов Илья 77' (Келлвен Дуглас ( 77') Зделар СашаГаич Милан II 90' (Рядно Михаил ( 90') Файзуллаев АббосбекДавила Виктор 69' (Мусаев Тамерлан ( 69') Обляков ИванЗаболотный Антон
Запасные: Акинфеев ИгорьРиванди АмирхоссейнАйссауи Сид АхмедШайхутдинов ВладимирГлебов КириллНабабкин КириллЧалов ФёдорМендес Виктор
03 апреля. Стадион "Ростех Арена" (Калининград).

 

Сергей Игнашевич против ЦСКА. Противостояние интереснейшие, особенно сейчас, когда «Балтика» наконец оживает (забили в РПЛ впервые за восемь туров, победили впервые с октября), а ЦСКА испытывает проблемы с удержанием счёта – пропустили от «Оренбурга» в концовке, с 2:0 упали на 2:2 против «Сочи». В полуфинале Пути РПЛ есть право на ошибку, да и противостояние состоит из двух матчей, так что кубковый статус сильно не давил на клубы в Калининграде.

У Федотова по кубковой традиции остался в запасе Акинфеев, и опять не вышел с первых минут Фёдор Чалов. Игнашевичу не хватало травмированного Фамейе, атаку составили Лисакович и Гузина. Но и эта пара продержалась всего 22 минут: Гедеон вынужден был покинуть поле из-за травмы. За это время «Балтика» создала лишь один неплохой момент – Лисакович метров с 20 пальнул над перекладиной.

Игра вообще не блистала, болельщики явно замерзали под ветром и снегом. Замерзали, чтобы их согрел чудо-гол Давилы по занавес тайма. Иван Обляков слабо пробил, попав в ногу Андраде, мяч взмыл над 11-метровой отметкой, где Виктор исполнил «ножницы». После удара через себя мяч врезался в перекладину и опустился за линией ворот – 0:1.

Такая красота взбодрила ЦСКА. Ещё до перерыва Давила замахнулся на дубль, когда взял мяч и пошёл бить пенальти. Но малину ему испортил арбитр. На повторе помощники заметили, что Луна врезал по ноге Заболотному за пределами штрафной площади. Вместо пенальти – опасный стандарт, с которого пробил тот же Давила. Обводящий удар направил мяч под дальнюю штангу, но туда же нырнул и Латышонок, парировавший удар.

Постепенно пыл ЦСКА угас, матч подошёл к концовке, которые у «армейцев» традиционно не получаются. Понервничать пришлось и в этот раз. «Балтика» же круто надавила и провела серию очень опасных атак. Пряхин и Козлов разыграли длинную «стеночку», в завершении комбинации Данила пробил наверняка метров с семи, но Тороп умудрился «отстегнуть» ногу и парировать. С этого же корнера вспыхнула паника во вратарской площади, Анхело Энрикес умудрился пробить, стоя спиной к воротам. Тороп уже пролетел мимо мяча, а на «ленточке» плечом сыграл Обляков.

Были спасения Торопа и Облякова, далее пришло время каркаса. Потрясающий дальний удар Алекса Фернандеса чуть не сломал перекладину. А Данила Козлов, вывалившийся на рандеву с Торопом, пробил в штангу. Первым на добивание подоспел Пряхин, но в створ просто не попал. Это был не день Калининграда. ЦСКА в очередной раз провалил концовку, но «Балтика» простила гостей. «Армейцы» увозят в Москву минимальную победу в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Балтика

Новости по матчу

Сегодня, 03 Апреля
21:02
Давила — о забитом мяче ударом через себя: «В чилийском стиле»
21:02
Федотов: «Наверное, нам где-то повезло» 1
20:53
Игнашевич: «Удачи, конечно, нам не хватило, могли забить ЦСКА не один мяч»
20:20
ЦСКА продолжает идти без поражений весной
19:03
Давила прервал затяжную серию без голов за ЦСКА
18:58
Давила в падении через себя открыл счёт в матче с «Балтикой»
18:50
Акинфеев дал интервью в прямом эфире по ходу матча с «Балтикой»
18:47
«Балтика» потеряла легионера из-за травмы в кубковом матче с ЦСКА
18:17
Игнашевич: «Постараемся порадовать своих болельщиков, в том числе и в атаке»
18:13
Федотов пообещал выпустить Мусаева в Калининграде
17:45
«Балтика» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
17:13
Файзуллаев попал в стартовый состав ЦСКА на кубковую битву с «Балтикой»
15:43
Карсаков считает, что ЦСКА будет непросто в матче с «Балтикой»
12:42
Ставка и прогноз на матч Балтика — ЦСКА Кубка России — 3 апреля 2024
02:09
Балтика - ЦСКА: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02 Апреля
18:36
Пономарёв: «Если ЦСКА сыграет вничью с «Балтикой», это уже будет неплохим результатом»
17:55
Масалитин считает, что у «Балтики» есть шансы на Кубок России
15:23
Ставка и прогноз на матч Балтика — ЦСКА Кубка России — 3 апреля 2024
15:03
Гладилин поделился ожиданиями от матчей Кубка России
12:36
Прогноз и ставка на точный счёт матча Балтика — ЦСКА Кубка России — 3 апреля 2024
12:28
Прогноз на точный счёт матча Балтика — ЦСКА Кубка России — 3 апреля 2024
10:31
Масалитин: «Игнашевич хочет себя проявить против ЦСКА»
20 Марта
13:37
Тарханов: «Уступать ЦСКА «Балтика» не намерена»
17 Марта
09:43
Масалитин: «Для Игнашевича матчи с ЦСКА будут принципиальными»
15 Марта
15:53
Пономарёв: «Не исключаю, что «Спартак» пройдёт «Зенит» в Кубке России» 2
15:16
Гордеев: «Если «Спартак» поймает кураж в кубковых матчах с «Зенитом», то мало никому не покажется»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
УЕФА обновил клубный рейтинг - «Реал» на третьем месте Назван клуб с самым дорогим составом - это не «Реал» и «ПСЖ» Неймар назвал свой следующий клуб – он не поедет к Месси «Ливерпуль» выиграет Премьер-лигу, календарь говорит об этом Гвардиола ноет, Анчелотти счастлив: Почему «Реал» получил преимущество над «Манчестер Сити» Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Педри назвал команды, которые встретятся в финале Лиги чемпионов Старые грабли Мусаева: «Краснодар» доигрался в матче с «Локомотивом» Клопп высказался о чемпионской гонке в АПЛ Маттеус назвал лучшего кандидата на пост тренера «Баварии»
Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» «Ювентус» может уволить Аллегри Месси назвал претендентов на «Золотой мяч» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико»
Спортивные новости
«У «Металлурга» есть небольшое преимущество»: Экс-главный тренер сборной России – о победе в Кубке Гагарина Канарейкин считает, что у «Металлурга» есть преимущество в серии с «Автомобилистом» Бывший главный тренер сборной России не считает «Автомобилист» аутсайдером в серии с «Металлургом» Кузнецов назвал фаворита в паре «Металлурга» и «Автомобилиста» «Металлург» повёл в полуфинальной серии плей-офф КХЛ с «Автомобилистом» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
Локомотив Москва Локомотив Москва
1
0
2.75 3.60 2.45
Видео
Окончен
Балтика Балтика
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
0
1
3.20 3.00 2.47
Видео
Перерыв
Спартак Москва Спартак Москва
Зенит Зенит
1
0
3.30 3.70 2.10
Видео
04.04.24 в 19:30
Ахмат Ахмат
Оренбург Оренбург
2.07 3.50 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Апреля
21:02 · Кубок России
Давила — о забитом мяче ударом через себя: «В чилийском стиле»
21:02 · Кубок России
Федотов: «Наверное, нам где-то повезло» 1
20:53 · Кубок России
Игнашевич: «Удачи, конечно, нам не хватило, могли забить ЦСКА не один мяч»
20:50 · Кубок России
Угальде оформил дебютный гол за «Спартак» лишь в пятом матче за клуб
20:49 · Кубок России
«Спартак» повёл в матче с «Зенитом» после дебютного гола Угальде
20:37 · Кубок России
Семак объяснил выход на поле трёх центральных защитников 1
20:31 · Россия. Премьер-лига
Пименов уверен, что «Локомотиву» не нужно расставаться с Галактионовым
20:28 · Кубок России
Абаскаль: «Чтобы забивать голы, необходимо моменты создавать»
20:20 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА продолжает идти без поражений весной
20:13 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Локомотиву» не поможет отставка Галактионова, проблема клуба в другом»
20:02 · Кубок России
Пиняев: «Господину Левникову нужна реанимация на поле, чтобы убедить, что это пенальти»
20:00 · Кубок России
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
19:56 · Кубок России
Титов — о матче с «Зенитом»: «Хотелось бы, чтобы «Спартак» показал, что умеет забивать без Промеса»
19:31 · Кубок России
Соболев – в основе «Спартака» на битву с «Зенитом»
19:31 · Кубок России
«Зенит» объявил состав на матч со «Спартаком»
Все новости