ЦСКА опять провалил концовку, но «Балтика» простила «родной» клуб Сергея Игнашевича

«Балтика» и ЦСКА сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч плей-офф Пути РПЛ состоялся 3 апреля на стадионе «Ростех Арена».

Сергей Игнашевич против ЦСКА. Противостояние интереснейшие, особенно сейчас, когда «Балтика» наконец оживает (забили в РПЛ впервые за восемь туров, победили впервые с октября), а ЦСКА испытывает проблемы с удержанием счёта – пропустили от «Оренбурга» в концовке, с 2:0 упали на 2:2 против «Сочи». В полуфинале Пути РПЛ есть право на ошибку, да и противостояние состоит из двух матчей, так что кубковый статус сильно не давил на клубы в Калининграде.

У Федотова по кубковой традиции остался в запасе Акинфеев, и опять не вышел с первых минут Фёдор Чалов. Игнашевичу не хватало травмированного Фамейе, атаку составили Лисакович и Гузина. Но и эта пара продержалась всего 22 минут: Гедеон вынужден был покинуть поле из-за травмы. За это время «Балтика» создала лишь один неплохой момент – Лисакович метров с 20 пальнул над перекладиной.

Игра вообще не блистала, болельщики явно замерзали под ветром и снегом. Замерзали, чтобы их согрел чудо-гол Давилы по занавес тайма. Иван Обляков слабо пробил, попав в ногу Андраде, мяч взмыл над 11-метровой отметкой, где Виктор исполнил «ножницы». После удара через себя мяч врезался в перекладину и опустился за линией ворот – 0:1.

Такая красота взбодрила ЦСКА. Ещё до перерыва Давила замахнулся на дубль, когда взял мяч и пошёл бить пенальти. Но малину ему испортил арбитр. На повторе помощники заметили, что Луна врезал по ноге Заболотному за пределами штрафной площади. Вместо пенальти – опасный стандарт, с которого пробил тот же Давила. Обводящий удар направил мяч под дальнюю штангу, но туда же нырнул и Латышонок, парировавший удар.

Постепенно пыл ЦСКА угас, матч подошёл к концовке, которые у «армейцев» традиционно не получаются. Понервничать пришлось и в этот раз. «Балтика» же круто надавила и провела серию очень опасных атак. Пряхин и Козлов разыграли длинную «стеночку», в завершении комбинации Данила пробил наверняка метров с семи, но Тороп умудрился «отстегнуть» ногу и парировать. С этого же корнера вспыхнула паника во вратарской площади, Анхело Энрикес умудрился пробить, стоя спиной к воротам. Тороп уже пролетел мимо мяча, а на «ленточке» плечом сыграл Обляков.

Были спасения Торопа и Облякова, далее пришло время каркаса. Потрясающий дальний удар Алекса Фернандеса чуть не сломал перекладину. А Данила Козлов, вывалившийся на рандеву с Торопом, пробил в штангу. Первым на добивание подоспел Пряхин, но в створ просто не попал. Это был не день Калининграда. ЦСКА в очередной раз провалил концовку, но «Балтика» простила гостей. «Армейцы» увозят в Москву минимальную победу в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России.