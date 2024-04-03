Пиняев: «Господину Левникову нужна реанимация на поле, чтобы убедить, что это пенальти»

Сергей Пиняев высказался о главном рефери матча «Урал» - «Локомотив» Кирилле Левникове. Он не поставил 11-метровый удар в эпизоде, где Алексей Мамин, голкипер «шмелей» врезался в Пиняева. После момента у Сергея на лице появился огромный синяк.

«Видимо, господину Левникову нужна реанимация на поле, чтобы убедить его в том, что это был пенальти. По новым правилам, на сколько знаю, так агрессивно за пределами вратарской голкипер играть не может», - говорит Пиняев телеканалу «Матч ТВ».

Ранее Пиняев рассказал о своём самочувствии после эпизода.

«Локомотив» же, напомним, покинул Кубок России, так как играл с «Уралом» в рамках нижней сетки турнира.