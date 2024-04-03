Титов — о матче с «Зенитом»: «Хотелось бы, чтобы «Спартак» показал, что умеет забивать без Промеса»

Бывший хавбек «Спартака» поделился мнением о предстоящем матче столичного клуба с петербургским «Зенитом» в полуфинале Кубка России.

«Мне бы очень хотелось, чтобы и в домашнем матче, и особенно в выездном «Спартак» ещё раз показал, что умеет забивать. Но он пока не забивает, увы.

Очень бы хотелось, чтобы кто-то поднял этот флаг и сказал: «Сегодня я – Промес», – приводит слова экс-полузащитника издание «РИА Новости Спорт».

Напомним, что игра состоится сегодня, 3 апреля, в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым, который даст стартовый свисток в 20:30 по московскому времени.