Булыкин ответил, был ли пенальти на Пиняеве

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о неназначенном пенальти в матче между «железнодорожниками» и «Уралом».

«Был ли пенальти в моменте с Пиняевым? Думаю, что здесь нарушения не было. Вратарь шел на мяч и взял его в руки, в этот момент голкипера нельзя атаковать», — заявил Булыкин порталу «РБ Спорту».

Четвертьфинальная встреча Кубка России Пути регионов завершилась победой «Урала» над «Локомотивом» с минимальным счетом 1:0.

Следующий матч «Локомотив» проведет 7 апреля — соперником станет «Ахмат». Игра 23-го тура РПЛ должна будет стартовать в 16:30 по столичному времени.