Экс-полузащитник «Локомотива» рассказал, с какими проблемами столкнулся клуб в весенней части сезона

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о неудачной серии команды.

- «Локомотив» хотя бы старается, ищет себя. Я не вижу в команде сейчас безразличных ребят. Игра закончилась, попадали игроки без сил, это видно. Команда себя ищет хотя бы. Мне кажется, в «Локо» более здоровая атмосфера, чем в другой команде.

Что не получается? «Локомотив», может быть, не нашёл баланс в обороне, пропускает в каждой игре, и моменты создаются у ворот «Локо». Из-за того, что нет надёжности в защите, ребята скованно себя ведут. Пропускать столько нельзя, нужно найти баланс между обороной и атакой», — сказал Гуренко.