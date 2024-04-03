Пиняев: «Повезло, что обошлось без сотрясения и перелома»

Сергей Пиняев, полузащитник «Локомотива» в вечернем кубковом матче против «Урала» получил сильный удар по лицу от Алексея Мамина, голкипера уральского клуба. На лице молодого футболиста образовался большой синяк.

После игры Пиняев рассказал подробнее о своём самочувствии.

«Нормально себя чувствую, спасибо. Повезло очень, что нет сотрясения, переломов и так далее. Видимо, поцелован богом», - приводит слова Сергея телеканал «Матч ТВ».

Как добавил Пиняев, приди удар от столкновения на пару миллиметров левее или правее, всё для молодого игрока могло закончиться плохо.

Больше информации о поражении «Локо» на Урале – в нашем послематчевом ревью.