Гуренко: «Не самая удачная игра «Локомотива», как-то тяжеловато они выглядели в матче с «Уралом»

Экс-футболист «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о поражении московского клуба от «Урала» (0:1) в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России.

«Не самая удачная игра «Локомотива», как-то тяжеловато они выглядели. Не было концентрации, «привезли» себе гол, когда произошло какое-то недопонимание. В дальнейшем уже не смогли переломить ход игры», — приводит слова бывшего игрока издание «Чемпионат».

Добавим, что в чемпионате России «железнодорожники» находятся на пятой позиции турнирной таблицы. Коллектив Михаила Галактионова заработал 33 балла.

В следующем туре «красно-зелёные» отправятся в гости к грозненскому «Ахмату». Встреча состоится 7 апреля.