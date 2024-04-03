Нагорных оценил игру «Локомотива» в Екатеринбурге

Юрий Нагорных, который в «Локомотиве» возглавляет совет директоров, высказался об игре команды против «Урала».

Как известно, «Локомотив» проиграл в Екатеринбурге со счётом 0:1 и вылетел из Кубка России.

«Сегодня мы играли плохо. Момент с неназначенным пенальти? Сергей Пиняев настоящий боец, играл с полной самоотдачей», - цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».

После вылета из Кубка России «Локомотив» сосредоточится на Премьер-лиге. На текущий момент команда располагается на пятой позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт 7 апреля – против «Ахмата» на выезде.

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