Булыкин считает, что «Локомотиву» сейчас не нужно отправлять в отставку Галактионова

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о поражении московского клуба от «Урала» (0:1) в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России.

«У «Локомотива» не ладится после зимней паузы. Я думаю, что руководство «Локомотива» будет решать по поводу отставки Галактионова в конце сезона. Одна задача у команды не выполнена — завоевать Кубок России, а вторая ещё решаема — быть в тройке, поэтому смысла увольнять Галактионова пока нет», — приводит слова бывшего игрока издание «Чемпионат».

Добавим, что в чемпионате России «железнодорожники» находятся на пятой позиции турнирной таблицы. Коллектив Михаила Галактионова заработал 33 балла.

В следующем туре «красно-зелёные» отправятся в гости к грозненскому «Ахмату». Встреча состоится 7 апреля.