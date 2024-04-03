Давила в падении через себя открыл счёт в матче с «Балтикой»

В эти минуты в Калининграде проходит кубковый матч в Пути РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА. На 39-й минуте гостевая команда открыла счёт в поединке. Коллектив Владимира Федотова комбинировал в штрафной, в один момент мяч от ноги защитника взмыл вверх над 11-метровой отметкой, а Виктор Давила мгновенно сориентировался и в падении через себя рикошетом от перекладины открыл счет.

На табло 0:1. Командам также предстоит провести ответный матч на этой стадии. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.