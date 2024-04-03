Пименов объяснил вылет «Локомотива» из Кубка России

Руслан Пименов, бывший нападающий московского «Локомотива» объяснил крах «железнодрожников» в Кубке России. Вечером среды москвичи уступили «Уралу» в Екатеринбурге с минимальным счётом, гол уральцы усилиями Эмерсона забили на 11-й минуте первого тайма.

«На старте игры «Локомотив» пропустил совершенно необязательный мяч, свои же моменты не забил. Да, гости играли лучше, чем соперник, но нужно было просто забивать свои моменты. А «Урал» с победой», - говорит Пименов телеканалу «Матч ТВ».

Больше подробностей о конфузе «Локомотива» на Урале – в нашем послематчевом отчёте. Напомним, «Локо» не победил ещё ни разу с момента возобновления сезона весной.