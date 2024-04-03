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Акинфеев дал интервью в прямом эфире по ходу матча с «Балтикой»

03 Апреля 2024 • 18:50 Комментировать
Балтика
0:1
ЦСКА Москва
1 3.15 X 3.10 2 2.45
2-й тайм

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев дал для «Матч ТВ» комментарий во время игры с «Балтикой».

- Какие из сыгранных кубковых финалов вспоминаются, и какие вам наибольшие эмоции принесли? Может, последний финал?

- Последний, естественно. Думаю, что не только финал, а все матчи вспоминаются. Я думаю, каждый матч, который ты проводишь, он дорогого стоит всегда.

- Насколько, на ваш взгляд, нынешний формат Кубка с Путем регионов и Путем РПЛ интересен для болельщиков и команд-участников?

- Наверное, он интересен. Я не могу обсуждать формат и осуждать какие-то там детали. Но футболистам поставлена задача. В этой сетке по два матча играется, в нижней  - по одному. Я думаю, что у всех команд есть шансы на победу и пройти как можно дальше. Немножко проще, если стадия из одной игры, собраться можно и обыграть любую команду.

- Первые минуты позади. Ваши впечатления об игре партнеров? Что вы могли бы подсказать, находясь на поле или бровке, своим ребятам?

- Я думаю, просто хорошая игра. У нас было парочку хороших моментов, там Антон не забил. У «Балтики» был хороший удар. Полный стадион, в Калининграде я был в последний раз в 2000 году с юношами. Очень приятный город, хорошая атмосфера. Надеюсь, что эта классная поддержка не только для «Балтики», но и для всех нас, футболистов.

Отметим, что сегодня ворота ЦСКА защищает Владислав Тороп.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев

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