Галактионов заявил о желании встретиться с руководством «Локомотива» после вылета из Кубка

Рулевой «Локомотива» Михаил Галактионов дал комментарий по поводу неудачных результатов команды. Весной «железнодорожники» провели пять матчей, в которых не отпраздновали ни одной победы.

По словам Галактионова, на фоне неудачных результатов он хотел бы встретиться с руководителями клуба.

«Если мы за последние пять матчей набираем два очка, значит, что‑то идёт не так. Мы не на то рассчитывали. Задачу мы не решили, и это – ответственность тренера. Буду инициировать встречу с руководством – как жить дальше», - слова Галактионова приводит телеграм-канал «Матч ТВ. Только новости».

Следующий матч «Локомотив» проведёт 7 апреля – против «Ахмата» на поле соперника в чемпионате России.