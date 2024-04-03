Нагорных — о вылете «Локомотива» из Кубка России: «Задача не выполнена»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал поражение команды от «Урала».

Ранее «железнодорожники» проиграли «шмелям» (0:1) в 1/4 финала Кубка России Пути регионов и покинули турнир.

«Эта задача на сезон не выполнена», — приводит слова Нагорных издание «Спорт-Экспресс».

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» находится на пятом месте, имея на своем счету 33 набранных очка.

7 апреля подопечные Михаила Галактионова сыграют на выезде с грозненским «Ахматом». Начало поединка 23-го тура РПЛ запланировано на 16:30 по московскому времени.