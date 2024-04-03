Галактионов: «У Сулейманова не получилась игра»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Уралом».

- Можно ли сразу спросить по первому тайму. Быстрый гол, который забил «Урал», по логике игры, мне кажется, совсем не вытекал из всего, что происходило на поле?

- Нет смысла сейчас рассуждать. Мы его пропустили. Понятно, момент стали создавать, но не реализовали свои эпизоды, хотя у нас они были. Такого большего давления во втором тайме не получилось.

- Сделали сразу двойную замену в перерыве. С чем она была связана?

- Карпукас висел на карточке, и был большой риск остаться в меньшинстве. Что касается Сулейманова, не получилась игра, к сожалению. Выпустили более легкого форварда, который будет цепляться за мячи. Тем более, больше атаковали позиционно. Нужен был игрок, который за мячи будет цепляться.

- Не показалось, что в концовке матча, может быть, немного не хватило физики? Потому что какого-то навала от «Локомотива», что было в предыдущих играх, мы не увидели.

- Я думаю, что не в функции дело, а, может быть, в наполнении каком-то и количестве ребят, которые смогут решить эпизод. Поэтому были подходы, но, к сожалению, такой остроты нам как раз не хватало.