Игрок «Зенита» Педро сравнил чемпионаты Бразилии и России

Бразильский футболист «Зенита» Педро дос Сантос поделился мнением об уровне футбола в первенстве России.

По мнению игрока, в чемпионате страны матчи проходят на качественном уровне.

«Объясню почему: футбол в России силовой, контактный, физически развитые игроки имеют определенные преимущества перед остальными. В Бразилии всё же ставка больше делается на техническую оснащённость», - приводит слова Педро «Российская газета».

Напомним, что сегодня, 3 апреля, петербургский клуб сразится со «Спартаком» в полуфинале Кубка России. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым, который даст стартовый свисток в 20:30 по московскому времени.