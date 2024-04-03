Ганчаренко: «За счёт предельной самоотдачи и хорошего желания сегодня победили»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- Можно ли говорить, что после двух последних игр, ничьей со «Спартаком» в чемпионате и сегодня победа, «Урал» наконец-то выходит из этого пике, в которое он свалился?

- Если смотреть в целом, то еще и с «Родиной» можно взять игру, и на сборах мы проводили. Они все по качеству были достаточно неплохие. Мы уже в прошлом году отмечали, что даже в тех матчах, которые мы проигрывали, моментами были даже чуть лучше соперника. Мы очков не набирали. Сегодня нам это немного возвращается, потому что эмоциональная игра была. У «Локомотива» очень много быстрых футболистов, они хорошо двигаются. Но мы за счет предельной самоотдачи и хорошего желания сегодня победили.

- Сегодня как-то эмоционально настраивали игроков? Имею в виду, что быстрый гол случился именно из-за этого, или так просто сложились обстоятельства?

- Нельзя сказать, что мы говорили, что надо быстро забить, но понятно, что дома, чтобы в кубковом матче пройти дальше, нужно забивать. Что мы и сделали. Потом нам важно было контролировать центр поля. В связи с тем, что у нас очень сильно загружены игроки центральной зоны, нам надо было против быстрых соперников больше движения. Мы, в принципе, нашли это сочетание. В больше степени тем, что Дмитриева отправили вперед, и он отодвинул игру от наших ворот.

- Первые замены, которые сделали. Понятно по Мишкичу, вы любите менять игроков, у которых есть желтые карточки. А Ишкова почему заменили?

- Ишков очень энергозатратно сыграл со «Спартаком», учитывая то, что он для нас сейчас важный игрок, решили, что 45 минут для него достаточно.